Thesocialpost.it - Disastro ferroviario di Pioltello: una condanna e otto assoluzioni

Leggi su Thesocialpost.it

Marco Albanesi, ex responsabile dell’unità di Brescia di Rete Ferroviaria Italiana, ha ricevuto unadi 5 anni e 3 mesi. Il Tribunale di Milano ha assolto gli altriimputati, tra cui Maurizio Gentile, ex amministratore delegato di Rfi, e la stessa società.Leggi anche: Il calciatore nigeriano Abubakar Lawal morto in Uganda: caduto dal balcone, aperta un’inchiestaL’incidente del 25 gennaio 2018 a, in provincia di Milano, ha causato la morte di tre donne e il ferimento di un centinaio di passeggeri.Le indaginiSecondo la Polizia ferroviaria, il treno Cremona-Milano Porta Garibaldi è deragliato per la rottura di uno spezzone di rotaia di 23 centimetri. Il cosiddetto “punto zero” si trovava sopra un giunto in condizioni critiche.Per la Procura, ilè stato causato da “omissioni” nella manutenzione e nella sicurezza, decise per risparmiare sui costi.