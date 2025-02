Lettera43.it - Disastro ferroviario di Pioltello, tutti assolti i dirigenti di Rfi

Il processo di primo grado per ildi, nel quale il 25 gennaio 2018 persero la vita tre persone, si è concluso con l’assoluzione dii manager di Rete ferroviaria italiana, compreso l’ex amministratore delegato Maurizio Gentile. Le accuse andavano dall’omicidio colposo alcolposo alle lesioni colpose. È arrivata una sola condanna, di 5 anni e 3 mesi, inflitta Marco Albanesi, allora responsabile dell’unità manutentiva di Brescia.Aula del Tribunale di Milano (Imagoeconomico).di Rfi: «Il fatto non sussiste»perché «il fatto non sussiste», oltre a Gentile, l’ex direttore di produzione Umberto Lebruto (attuale amministratore delegato di Fs Sistemi Urbani): la procura aveva chiesto per entrambi 8 anni e 4 mesi.