Bergamonews.it - Disastro di Pioltello: Rfi assolta con sette dirigenti, condannato un solo manager

Leggi su Bergamonews.it

Una sola condanna e 8 assoluzioni. Si è concluso martedì 25 febbraio il processo di primo grado sulferroviario dinel quale persero la vita tre donne: la 50enne Pierangela Tadini, la 61enne Ida Milanesi e la 39enneAlessandra Giuseppina Pirri. Le prime due abitavano a Caravaggio.L’ex responsabile dell’unità di Brescia di Rfi, Marco Albanesi, è statoa 5 anni e 3 mesi. Otto appunto le assoluzioni, tra cui la stessa Rete ferroviaria italiana, per i quali le accuse diferroviario colposo e omicidio colposo sono cadute “per non aver commesso il fatto”. A deciderlo è stata la Quinta penale del Tribunale di Milano. Alcune ipotesi sulle lesioni sono cadute invece per difetto di querela.I pm Maura Ripamonti e Leonardo Lesti, che rappresentano la pubblica accusa, nelle scorse udienze avevano chiesto cinque condanne e tre assoluzioni.