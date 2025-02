Calciomercato.it - DIRETTA Coppa Italia, Inter-Lazio 0-0 | Fuori Darmian per infortunio! LIVE

Leggi su Calciomercato.it

Si torna in campo per i quarti di finale della: chi vincerà questa sfida, affronterà il Milan in semifinaleDopo il sorpasso in vetta alla classifica del campionato di Serie A ai danni del Napoli del grande ex Antonio Conte, l’sfida lanel terzo appuntamento, valido per i quarti di finale, della.Baroni e Inzaghi (LaPresse) – Calciomercato.itCome detto, i nerazzurri guidati in panchina da Simone Inzaghi hanno effettuato il sorpasso, diventando la nuova capolista del campionato, grazie alla vittoria ottenuta di misura sul Genoa di Patrick Vieria nella ventiseiesima giornata grazie al gol di Lautaro Martinez, e la conseguente sconfitta del Napoli sul campo del Como di Cesc Fabregas. Per arrivare a questo punto della competizione, i meneghini hanno eliminato l’Udinese di Kosta Runjaic nel turno precedente.