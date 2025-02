Iltempo.it - "Direi di no all'attacco del 7 ottobre". La clamorosa retromarcia del leader di Hamas

Leggi su Iltempo.it

La Striscia di Gaza rasa al suolo, la Cisgiordania devastata dalle violenze, il regime di Assad rovesciato ed Hezbollah in rotta con l'Iran costretto a giocare in difesa: nessuno di questi scenari era, nella mente di Moussa Abu Marzouk, la prevedibile conseguenza dell'del 7e per questo, se potesse, oggi questo membro di rilievo del politburo ditornerebbe indietro e fermerebbe la più rovinosa aggressione nella storia di Israele. In un'intervista al New York Times Abu Marzouk ammette che «se avessimo pensato che sarebbe accaduto che ciò che poi è accaduto, non ci sarebbe stato il 7». Oggi assicura di non essere stato a conoscenza dei dettagli dell'assalto che ha fatto 1.200 morti e centinaia di ostaggi, ma su una cosa non ha dubbi: se avesse saputo quello che sa ora, non lo avrebbe mai approvato.