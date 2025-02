Ilgiorno.it - Dimissioni di massa, cade la Giunta. Santo Stefano sarà commissariato

Il mandato amministrativo del sindaco Marinella Testolina è al capolinea: ieri, in una giornata febbrile, prima ledel consigliere di maggioranza Diego Regonati e poi quelle in blocco dell’intera minoranza hanno definitivamente spento la luce sull’esecutivo del piccolo paese della Bassa. Ora secondo i primi calcoli, i cittadini dipotrebbero tornare alle urne già nel prossimo mese di maggio dopo un breve periodo di commissariamento prefettizio. Una svolta per certi versi clamorosa in un clima politico amministrativo avvelenato da mesi di scontri e questioni irrisolte, in primis il nodo relativo al futuro della scuola materna. Nel pomeriggio, contattata per un commento a caldo, Testolina ha attaccato a testa bassa. "Sono stata fatta fuori da una manovra politica orchestrata e scorretta da parte della minoranza – ha ribadito il primo cittadino -.