Lalucedimaria.it - Dimenticare sé stessi per gli altri: Dio ci insegna la via per la felicità

Leggi su Lalucedimaria.it

Il desiderio di portare Dio aglinon nasce esclusivamente dalla volontà di fare qualcosa di straordinario, bensì dalla consapevolezza che ogni gesto, anche il più piccolo e quotidiano, possa diventare un atto di carità e un passo verso la salvezza dell’anima. Questa è la via dellache ciil Signore attraverso la . L'articoloséper gli: Dio cila via per laproviene da La Luce di Maria.