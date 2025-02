Avellinotoday.it - Digos di Avellino vieta il percorso del corteo studentesco: "Restrizione ingiustificata del diritto di protesta"

Leggi su Avellinotoday.it

In seguito al rifiuto delladidi autorizzare ilrichiesto per ildel 28 Febbraio, come studenti e studentesse chiediamo che la nostra voce venga ascoltata.La decisione di negare iliniziale che avevamo previsto, senza fornire una motivazione adeguata.