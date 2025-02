Padovaoggi.it - Dietro le quinte: visita al Teatro Verdi di Padova

A grande richiesta, visto il sold out della data precedente e gli entusiastici apprezzamenti sulla qualità della scorsa, abbiamo deciso di riproporre l’evento per chi non è riuscito a partecipare. Addetti delStabile del Veneto ci accompagneranno tra palchi, cunicoli e loggioni.