Dieci giornate bollenti

Se il campionato finisse oggi, la Spal sarebbe costretta a giocarsi la salvezza ai playout in una doppia sfida drammatica col Milan Futuro che peraltro ha già battuto i biancazzurri sia all’andata che al ritorno. In questo momento non si disputerebbe l’altro confronto playout, perché il Perugia (quintultimo) ha nove punti di vantaggio sul Sestri Levante che quindi retrocederebbe direttamente in serie D assieme al fanalino Legnago Salus. Ma alla fine del campionato mancano 10nelle quali può succedere di tutto. Senza dimenticare che la classifica attuale è da considerarsi virtuale, in quanto nelle prossime settimane alla Lucchese arriveranno quattro punti di penalizzazione destinati a riscrivere la graduatoria. Di fatto quindi la squadra sulla quale la squadra di Baldini deve provare a fare la corsa per salvare la categoria senza passare per i playout è il Perugia, che può contare su cinque punti di vantaggio e gli scontri diretti a favore.