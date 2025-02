Ilgiorno.it - Detenuto si toglie la vita: "Celle sovraffollate e agenti sotto organico"

Unitaliano si è suicidato impiccandosi ieri mattina nella Casa Circondariale di Cremona. Era in carcere per reati a sfondo sessuale. Sale così a 14 il numero dei reclusi che si sono tolti ladall’inizio dell’anno nelle carceri italiane, cui bisogna aggiungere un operatore. "Anche la casa circondariale cremonese, con 551 detenuti presenti a fronte di 382 posti disponibili si caratterizza per forte sovraffollamento e, con 180quando ne servirebbero almeno 335, per pesantissima carenza di personale", afferma Gennarino De Fazio, segretario della Uilpa Polizia Penitenziaria.