Detenuto si suicida nel carcere di Frosinone. Nel 2025 già 14 casi

Milano, 25 feb. (askanews) – “Un uomo di 52 anni si è tolto la vita, questa mattina a. Vi era arrivato un anno fa, dopo averne scontati cinque a Regina Coeli. Tra poco più di un anno sarebbe stato libero, ma non aveva nessuno fuori, e nessuno con cui abbia fatto colloqui nell’ultimo anno di. Era seguito dal Servizio per le dipendenze e a fine gennaio l’equipe dell’istituto lo aveva proposto per un’alternativa in comunità, ma lui non ce l’ha fatta, e ha rinunciato prima”. Così il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio, Stefano Anastasìa, alla notizia dell’ennesimo suicidio, proprio mentre si trovava nella Casa circondariale di. “Ero in, in riunione con la dirigenza Asl e la direzione dell’istituto, quando è arrivata la notizia.