Ilgiorno.it - "Denunciate sci smarriti. Causano soccorsi inutili"

Prudenza ma anche rispetto ed educazione sono fondamentali in montagna, anche e soprattutto per chi si cimenta nelle discese fuoripista. Basta infatti poco a provocare allarmi ingiustificati che però spingono alla mobilitazione di uomini e mezzi. Quel che è accaduto giovedì scorso a Zuoz, sul Piz Arpiglia in Canton Grigioni, dove uno scialpinista si è imbattuto in uno sci in prossimità di un tratto di discesa in cui c’era stata una valanga e ha allertato i, temendo che sotto potesse essere sepolto qualcuno. Così gli uomini della Rega sono intervenuti a 2.400 metri di quota, il cono della valanga, sopra il quale si vedevano le impronte, è stato perquisito con tutti i sistemi e lo sci è stato recuperato. "Per perlustrare il campo di valanghe sono intervenuti anche soccorritori alpini, cani da valanga e un elicottero di soccorso specializzato del Sac Bernina, nonché due membri della Polizia alpina – spiega in una nota la Polizia cantonale dei Grigioni –.