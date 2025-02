.com - Dennis, il nuovo singolo del cantautore è Hooligans

annuncia, una ballad in cui continua a mostrare il suopercorso musicaleIn passato ha girato l’Italia portando la sua musica nelle piazze, si è tagliato i capelli in diretta con i fan, ora per questoha fatto incontrato dei passati di Torino e ha fatto loro sentire il brano in anteprima per vedere le loro reazioni. Nel suo stile unicoha presentato, ilscritto da lui con Walter Ferrari e Gianmarco Grande e prodotto da GRND e in uscita venerdì 28 febbraio per M.A.S.T. e in presave da oggi.Questolavoro continua ilpercorso artistico e musicale di, ilcon all’attivo 4 dischi di Platino e 1 Oro che, dopo un percorso che lo ha portato a ricercare la propria identità e spontaneità, si è spogliato delle sovrastrutture e del suo nome d’arte Deddy per tornare alle sue origini decidendo di chiamarsi con il proprio nome.