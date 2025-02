Ilfattoquotidiano.it - Demi Lovato, rivelate le cause della morte dell’ex fidanzato Guilherme “Bomba” Vasconcelos

Il combattente di MMA (arti marziali miste), noto per aver gareggiato nell’UFC (Ultimate Fighthing Championship) e per aver frequentato la popstar, è morto suicida in ottobre, come riportato da TMZ Sports.Secondo il rapporto sull’incidente del 15 ottobre ottenuto dalla testata, la polizia di stato dell’Illinois è arrivata nell’abitazione intorno alle 9 del mattino dopo aver ricevuto una chiamata da una donna che diceva di aver trovato, 38 anni, nel garage. Stando al rapporto, la polizia sarebbe giunta alla conclusione che lasia stata un suicidio dopo aver guardato il filmatotelecamera di sicurezza poco prima di mezzanottenotte prima, ma il corpo non è stato scoperto fino al mattino successivo. La polizia ha trovato steroidi anabolizzanti nella residenza, ma non è stata trovata nessun’altra droga e nessuna lettera di suicidio.