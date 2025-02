Calciomercato.it - Delusione tremenda con la Juve: due mesi di stop e stagione compromessa

Thiago Motta nuovamente in emergenza dopo la trasferta di Cagliari: diversi giocatori ai box per la ‘Vecchia Signora’Lantus accelera in zona Champions e a Cagliari porta a casa la quarta vittoria consecutiva in campionato grazie al sigillo del ritrovato Dusan Vlahovic.Thiago Motta (LaPresse) – Calciomercato.itLa ‘Vecchia Signora’ si mette alle spalle lain Champions League e adesso guarda con ottimismo a un posto tra le prime quattro, accorciando anche il distacco sulle battistrada al vertice della classifica. L’obiettivo è chiaro e dichiarato, con Thiago Motta che non può fallire l’accesso alla prossima Champions League per evitare nuovi cataclismi dopo la scorsa estate sulla panchina bianconera. La coperta però torna a essere corta per l’allenatore italo-brasiliano, soprattutto nel reparto difensivo dopo l’ultimo infortunio rimediato da Savona.