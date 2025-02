Juventusnews24.com - Della Valle vota questa soluzione offensiva: «Quei tre possono essere la chiave di svolta, a patto che la Juve trovi…». La considerazione che stuzzica i tifosi!

di RedazionentusNews24, giornalista, avanza un’idea molto suggestiva che riguarda la composizione dell’attacco: le sue considerazioniFabianaha evidenziato un aspetto che riguarda l’attacco. I bianconeriequilibrati giocando con un tridente composto da Kolo Muani, Vlahovic e Yildiz. Ecco le sue parole riferite nel suo canale You Tube.«Secondo me, Vlahovic può giocare insieme a Kolo Muani. Motta deve imparare a rischiare anche un pochino di più e secondo me appunto il trio magico, il trio delle meraviglie, il tridente, chiamatelo come vi pare, Vlahovic, Kolo Muani e Yildiz puòveramente ladi. Ache comunque latrovi un equilibrio a centrocampo e dietro».Leggi suntusnews24.com