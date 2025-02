Decentramento amministrativo ad Aranova | approvata la proposta

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 25 febbraio 2025 – L’Amministrazione comunale di Fiumicino, ha raggiunto un importante traguardo con l’approvazione in Consiglio Comunale delladiad. Un’operazione che finalmente si concretizza dopo tanti anni con l’obiettivo di avvicinare l’amministrazione ai cittadini.“Un risultato importante per la nostra città, la dimostrazione di come siamo riusciti a tradurre in azioni politiche gli impegni fatte in campagna elettorale. Ilè stato sempre al centro del nostro programma e oggi, dopo un anno e mezzo di lavoro, siamo finalmente in grado di darne attuazione. – ha dichiarato il Primo Cittadino, durante il suo intervento in Aula.La nuova sede comunale, che si trova in via Siliqua – ospiterà un distaccamento della Polizia locale, gli uffici della Fiumicino Tributi, quelli dell’anagrafe e altri servizi.