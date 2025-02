Quifinanza.it - Ddl nucleare, il piano del Governo per rilanciare l’energia atomica

Il ritorno delentra nel vivo con il disegno di legge delega che ilporterà in Consiglio dei ministri venerdì 28 febbraio. Spinto dal ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, il provvedimento punta a ridefinire il quadro normativo per la costruzione e la gestione degli impianti.La decisione arriva dopo settimane di rinvii e divisioni nella maggioranza, con Fratelli d’Italia che spinge sulla fusione mentre Lega e Forza Italia vogliono riaprire alla fissione. Sul tavolo ci sarà anche il decreto sul caro-energia, rivisto dopo che Giorgia Meloni ha bocciato la bozza iniziale, chiedendo misure più incisive per famiglie e imprese.Consiglio dei ministri: rinvii, tensioni e scelte strategicheL’infinito tira e molla sulè pronto a un nuovo capitolo. Ildovrebbe finalmente affrontare il disegno di legge in Consiglio dei ministri, con una riunione che, tra rinvii e ripensamenti, è stata spostata al 28 febbraio.