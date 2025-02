Nerdpool.it - DC Studios – La sceneggiatura di The Batman Parte II non è ancora pronta, ma restano fiduciosi in Reeves

Il co-responsabile dei DCPeter Safran condivide un aggiornamento su ThePart II, rivelando che lo scrittore e regista Mattnon haconsegnato unacompleta. Safran e James Gunn, in un recente panel, hanno discusso una moltitudine di progetti imminenti, tra cui il prossimo capitolo della saga epica di. Parlando dei progressi di ThePart II, Safran ha dichiarato che lui e Gunn rimangono entusiasti del film e hanno apprezzato ciò che hanno letto finora.“Io e James amiamo la visione di Mattper ThePart II. E non vediamo l’ora di vedere questo film tanto quanto voi”, ha detto Safran. “Non haconsegnato una. Ma quello che abbiamo letto finora è molto incoraggiante”. All’evento, Gunn e Safran hanno anche ribadito che Robert Pattinson non sarà ildell’Universo DC, mantenendo il franchise dinella sua continuità separata.