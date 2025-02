Nerdpool.it - DC Studios – Krypto riceverà uno spin-off stagionale dopo il debutto del film su Superman

I fan non dovranno aspettare2 per vedere piùl’uscita del primo, visto che apparirà regolarmente nei cortometraggi. Un nuovo universo DC è in arrivoun periodo piuttosto difficile iniziato poco più di dieci anni fa. Zack Snyder ha guidato un franchise cinematografico DC che ha preso il via con Man of Steel ed è stato seguito da Batman v: Dawn of Justice. Tuttavia, le cose si sono complicate quando la Warner Bros. ha voluto raggiungere rapidamente la Marvel creando un gruppo didi supereroi in grado di competere con il MCU.Inoltre, lo studio ha perso la fiducia in Snyder durante la lavorazione di Justice League e ha scelto di scartare completamente la sua visione in favore di qualcosa di più leggero. La cosa si è ritorta contro di noi, provocando una lenta ma caotica implosione del franchise.