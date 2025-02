Nerdpool.it - DC Studios – James Gunn fornisce aggiornamenti su The Brave and the Bold e sul nuovo attore di Batman

Il dinamico duoe Peter Safran ha risposto al Bat-Segnale per dare un aggiornamento su Theand the. Durante un incontro con la stampa presso gli studi della Warner Bros. a Burbank, i co-presidenti e gli amministratori delegati dei DChanno informato i giornalisti e risposto a domande sullo stato dell’Universo DC. Domande come: Robert Pattinson sarà ildel DCU? Andy Muschietti è ancora impegnato nella regia di Theand the? E se non Pattinson, quando e dove apparirà il Cavaliere Oscuro dopo un cameo nella serie animata Creature Commandos?Per rispondere alla domanda più pressante e più volte posta,e Safran hanno detto che è “molto improbabile” che Pattinson, che ha interpretato il crociato incappucciato per un anno nel film Thedel 2022, si trasformi neldel DCU.