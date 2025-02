Nerdpool.it - DC Studios – Il Lobo di Jason Momoa è sempre stato “parte del piano”.

passa da Aquaman a. Sebbene il casting dinel prossimo film Supergirl: Woman of Tomorrow non èannunciato fino a quando non è apparso sulla stampa lo scorso dicembre, secondo James Gunn e Safran èdel” che i co-direttori dei DChanno svelato nel gennaio 2023. Due anni dopo, con la produzione in corso del secondo film del reboot dell’Universo DC, Safran e Gunn hanno fornito un aggiornamento su tutto ciò che riguarda il DCU, compresa la decisione di far trasferire l’attore di Aquaman dal vecchio Universo Esteso DC.“letteralmente il primo messaggio che ho ricevuto dopo l’annuncio”, ha detto Gunn durante una conferenza stampa nel lotto della Warner Bros, riferendosi al fatto che lo studio ha nominato Gunn e Safran co-presidenti e amministratori delegati dei DCnel 2022.