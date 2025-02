Nerdpool.it - DC Studios – Il film su Clayface sarà un body horror vietato ai minori, presto i casting

Leggi su Nerdpool.it

sta prendendo forma presso i DC. Dopo la notizia che il regista di The Woman in Black e Speak No Evil James Watkins è in trattative per dirigere il terzodel nuovo Universo DC (dopo Superman di quest’estate e Supergirl della prossima), i co-direttori dei DCJames Gunn e Peter Safran hanno confermato che Watkins sta plasmando ilscritto dal creatore di The Haunting of Hill House e Midnight Mass Mike Flanagan. Inoltre, in una conferenza stampa della DC,il primodel DCU con rating R quando lo spinoff di Batman arriverà nelle sale l’11 settembre 2026.“Quest’estate le telecamere gireranno su, un incredibileche rivela l’avvincente origine di un classico villain di Batman”, ha dichiarato Safran, aggiungendo che il progetto è stato aggiunto allo slate dei DCsulla base “della forza di una sceneggiatura eccezionale” di Flanagan.