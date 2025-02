Gamerbrain.net - Dauntless: Annunciata la data per la chiusura dei server

Leggi su Gamerbrain.net

Phoenix Labs ha ufficialmente annunciato che, il popolare gioco free-to-play di caccia ai mostri, chiuderà definitivamente iil 29 maggio 2024 alle 23:45 PT (30 maggio alle 2:45 ET). Dopo questa, il gioco non sarà più accessibile, segnando la fine di un’avventura che ha coinvolto milioni di giocatori in tutto il mondo.Un viaggio iniziato nel 2019Lanciato il 26 settembre 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC,ha rapidamente attirato l’attenzione degli appassionati di giochi di caccia, presentandosi come un’alternativa più accessibile e dinamica rispetto alla saga Monster Hunter. Il titolo è poi approdato su Nintendo Switch il 10 dicembre 2019 e ha infine ricevuto una versione ottimizzata per PlayStation 5 e Xbox Series XS il 2 dicembre 2021.Caratterizzato da un gameplay cooperativo e da un sistema di combattimento fluido,ha conquistato il pubblico grazie alla sua formula innovativa, che combinava un’estetica accattivante con un sistema di progressione basato sul crafting e sul miglioramento dell’equipaggiamento.