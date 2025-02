Inter-news.it - Darmian si fa male durante Inter-Lazio! Arriva subito il cambio

Sugli esterni continua ladizione in casa nerazzurra.la partita di Coppa Italia trasi faanche Matteo. ALTRO INFORTUNIO – Matteohaun infortunio al minuto 20 di, partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia. L'esterno italiano, posizionato alto sulla fascia destra, ha dovuto lasciareil campo a causa di un problema che pare riguardare il flessore. Al suo posto al minuto 23 ha fatto il suo ingresso Denzel Dumfries, che quindi non avrà riposo nemmeno a pochi giorni dalla sfida scudetto contro il Napoli dello stadio Diego Armando Maradona.