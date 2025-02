Ilrestodelcarlino.it - ’Dare vita agli anni’: premio letterario

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sono aperte fino al 10 marzo le iscrizioni alla XXXIV edizione del, dedicato alla memoria di Viola Talentoni (foto), scomparsa lo scorso anno. Ilè articolato in due sezioni – racconto a tema libero e poesia a tema libero – ed è aperto a tutti, senza distinzione di genere o età. La partecipazione e? gratuita. Le composizioni dovranno essere in lingua italiana, non superare le cinque cartelle dattiloscritte per i racconti e le trenta righe per le poesie. Ogni concorrente potrà partecipare a una sola sezione, specificandola chiaramente ed inviando un solo elaborato, che non sia mai stato premiato in altri concorsi e non sia mai stato pubblicato, neppure parzialmente, su giornali, riviste, libri, siti informatici. L’opera va presentata in una sola copia.