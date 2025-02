Daniela Santanché si salva non passa la mozione di sfiducia Nelle mie borse non c’è paura sarò sempre quella del tacco 12 Apre all’ipotesi dimissioni

Leggi su Open.online

Come ampiamente prevedibile, ladinei confronti della ministra del Turismo,, avanzata dall’opposizione, si è dissolta in un nulla di fatto. Con 134 sì e 206 no la Camera respinge. Era invece meno pronosticabile che la ministra prendesse la parola per difendersi dalladiavanzata dall’opposizione. Appena è iniziata l’aula della Camera, convocata per votare ladidiscussa due settimane fa, ha subito detto: «Mi trovo oggi a rispondere per la seconda volta a unadianche se questa ha per oggetto fatti, tutti da verificare, che sono antecedenti al mio giuramento da ministro. Ribadisco il mio impegno, il rispetto per la magistratura ma anche quello per i principi fondamentali del nostro ordinamento». Alla fine dell’intervento, però,a sorpresadi dimettersi, se ci dovesse essere un nuovo rinvio a giudizio.