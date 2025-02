Quotidiano.net - Dan Bongino entra nel bar di Guerre Stellari di Donald Trump

Firenze, 25 febbraio 2025 –sta applicando un feroce spoils system da quando è tornato alla Casa Bianca, costruendo una amministrazione interamente a sua immagine e somiglianza. Ieri è arrivata la nuova nomina. Come nuovo vice direttore dell’Fbi è stato scelto Dan, podcaster di grandissimo successo del movimento MAGA, ex poliziotto, ex agente del Secret Service, per tre volte candidato sconfitto alle elezioni per il Congresso. Mai lavorato prima d’ora per l’FBI. Un nuovo ingresso nel bar di