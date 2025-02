Lopinionista.it - “D’amore e non d’accordo”, quando litigare rafforza la coppia

Leggi su Lopinionista.it

Il conflitto è la ragione principale per cui le coppie chiedono aiuto ai terapeuti, ma la soluzione, secondo Julie e John Gottman, non è evitare dibensì imparare a farlo bene. Come in qualunque relazione, infatti, anche nellai conflitti sono inevitabili e necessari, e se è vero che molti non sono sempre risolvibili, sapere come affrontarli può trasformare i momenti di tensione in occasioni per accrescere la connessione e l’intimità.Sulla base di trent’anni di osservazioni su migliaia di coppie, gli autori sono riusciti a individuare i fattori che determinano il successo o il fallimento delle relazioni: grazie a strumenti pratici — esercizi, schede e una Guida rapida —e noninsegna come evitare i comportamenti che alimentano i litigi tossici e acquisire le competenze necessarie per affrontare positivamente il conflitto.