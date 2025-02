Iodonna.it - Dalle labbra "effetto correttore" in stile Angelina Jolie, al rossetto marrone di Drew Berrymore, i beauty look degli anni 90 tornati di tendenza

Per il 2025, il trucco’90 torna a dominare le tendenze, riportando in auge alcunistili più iconici. E che forse mai avremmo pensato. Dai rossetti marroni agli ombretti azzurri, passando per le concealer lips e le sopracciglia sottili, il fascino nostalgico dell’estetica90 ispira nuove tecniche e interpretazioni moderne. Tra ricordo e innovazione. Make up da “mob wike”, su TikTok spopola il trucco da “gangster movie” X Leggi anche › Capelli ricci.