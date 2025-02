Ilrestodelcarlino.it - Dalle chiese di Montalto alla scuola Cagnucci. Ecco gli interventi sul territorio e i fondi

Stanno per partire i lavori di riparazione su duedeldidelle Marche, nel Piceno. Si tratta della chiesa Madonna delle Grazie, che ha un importo di 431.440 euro, e della chiesa di Sant’Emidio, per un importo di 178.969 euro. Entrambe sono ubicate nella frazione di Patrignone. Nel primo caso, siamo davanti ad un edificio storico di origine medievale. La chiesa di Sant’Emidio (probabile data di costruzione, XVI secolo) è famosa per la grande fiera che si teneva il giorno della festa del santo. Proseguono intanto i lavori di adeguamento sismico dellaprimariain via Napoli ad Ascoli. È stato assegnato l’importo di 179.426,70 euro a valere sulle risorse del ’Fondo speciale per le compensazioni’. Il totale dei lavori ammonta a. 2.465.469,33 euro.