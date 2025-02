Sport.quotidiano.net - Dalla Nazionale di rugby alla gelateria: Edoardo Gori vola in Francia

Prato, 25 febbraio 2025 – “Sono felice del premio che mi ha tributato la mia città. A brevissimo ripartirò per Bordeaux, per poi andare nei Paesi Baschi francesi. Se sento la mancanza del? Al momento no, ma solo perché dopo tanti anni avevo bisogno di staccare la spina. Adesso voglio aprire un'attività, ma è ovvio che non considero il mio percorso nel mondo deldel tutto chiuso”. Lo ha anticipato, a margine della premiazione del “Premio Bacchino Sport”carriera conferitogli ieri 24 febbraio dal Comune di Prato. Al quasi trentacinquenne ex-rugbista (si è ritirato lo scorso anno) Prato dice idealmente grazie per tre lustri diad alto livello. Un percorso iniziato da bambino nel Gispi, fra le fine degli anni '90 e l'inizio del nuovo millennio, per poi passare ai Cavalieri e debuttare a vent'anni nemmeno compiuti con gli allora “tuttineri”, nel Super10 2009/10.