Dalla Juve al Milan | trattative già in corso affare a un passo dalla chiusura

Lantus ed il, oltre ad un posto in Champions, si contenderanno un giovane talento. I rossoneri tentano il sor.Un duello infinito, in campo e fuori. Ile lantus, fino a maggio, si contenderanno l’ultimo posto disponibile per accedere alla Champions League: i bianconeri, al momento, hanno 8 punti di vantaggio nei confronti dei rivali i quali, però, contano di vincere il recupero di giovedì contro il Bologna per ridurre il gap e avvicinarsi. Poi, in estate, si daranno battaglia per un giovane cursore in rampa di lancio, messosi in grande luce in occasione dei playoff della competizione europea.algià ina un– TvPlay.it (Ansa)Parliamo di Maxim De Cuyper, di proprietà del Bruges che, nel doppio confronto, ha strapazzato l’Atalanta conquistando insieme ai compagni il pass per gli ottavi.