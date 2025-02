Dalí a Roma | un viaggio surreale al Museo Storico della Fanteria

Leggi su Funweek.it

Ilospita la mostra dedicata a Salvador Dalì: un veronel tempoFino al 27 luglio 2025, circa 80 opere provenienti da collezioni private italiane e belghe, alcune delle quali esposte per la prima volta a, condurranno il visitatore in unattraverso l'universo daliniano. Disegni, sculture, ceramiche, incisioni, litografie, documenti, libri e fotografie sveleranno ilartista poliedrico, capace di spaziare dalla pittura alla scultura, dalla moda al design. "Si tratta di una mostra a carattere antologico, che guida lo spettatore in untra le molteplici forme di espressione di Salvador, che, è bene ricordare, non fu soltanto un pittore, ma anche scultore, scenografo, si occupò di moda e, non da ultimo, fu un genio del marketing", spiega il curatore Vincenzo Sanfo.