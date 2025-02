Quotidiano.net - Dal vino alle tecnologie. L’expo motore di crescita. Vetrine internazionali per oltre 200mila aziende

Leggi su Quotidiano.net

È sempre di più l’anno delle fiere. Lo dicono i numeri, lo testimoniano le manifestazioni in giro per l’Italia e quelle nel mondo organizzate dai gruppi italiani. Ma lo confermano anche gli appuntamenti, un crescendo continuo fatto di eventi, imprese partecipanti e settori sempre più ampi, da quelli classici come l’antiquariato, il, il mobile, il vetro e la ceramica a quelli più attuali come le energie rinnovabili e le. Sonole imprese italiane che partecipano ogni annomanifestazioni fieristiche, coinvolgendo, secondo Aefi – Associazione esposizioni e fiere italiane – più di 20 milioni di operatori provenienti dall’Italia e da tutti i Paesi del mondo. Cifre che consentono al settore fieristico di ricoprire un ruolo sempre più significativo nel processo di sviluppo economico del Paese.