Dal Sinaloa al Tren de Aragua, ecco i clan dei narcos che gli Usa trattano da terroristi

Le gang di narcotrafficanti che spadroneggiano nel continente americano saranno combattute alla stessa stregua deidi Al Qaeda. Dal 20 febbraio il Dipartimento di Stato americano ha ufficialmente indicato tali organizzazioni come gruppici alle voci Foreign Terrorist Organizations (FTO) e Specially Designated Global Terrorists (SDGT) in quanto per il titolare della diplomazia statunitense, Marco Rubio, “minacciano la sicurezza dei cittadini degli Stati Uniti o la sicurezza nazionale, la politica estera o l’economia degli Stati Uniti”. La decisione dà applicazione all’ordine esecutivo 14157 che Donald Trump ha sottoscritto poco tempo dopo l’insediamento alla Casa Bianca, con l’obiettivo di dotare le forze dell’ordine di risorse e strumenti più efficaci per contrastare il business dei cartelli che va dal traffico di droga a quello di esseri umani.