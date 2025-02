Spazionapoli.it - Dal Real Madrid al Napoli, l’affare impossibile ora si può sbloccare

Leggi su Spazionapoli.it

Calciomercato – Un super giocatore delpotrebbemente trasferirsi alrischia di concretizzarsi: i dettagli Per il calciomercato delsi accende un rumor che potrebbe infiammare l’estate dei tifosi partenopei. Un super giocatore delavrebbemente la chance di trasferirsi in azzurro? Non sarebbe la prima volta. Solamente nel recente passato, come tutti voi ricorderete, calciatori del calibro di Higuain, Callejon e Albiol hanno fatto questo percorso, entrando nella storia del club.C’è chi è ricordato con più affetto, come l’esterno spagnolo, e chi ha scritto pagine leggendarie dal finale amaro come l’argentino. Gli ex, però, hanno lasciato un’impronta importante nel, che ora potrebbe sognaremente in grande. Quando un giocatore dei Blancos arriva in Serie A, nell’era moderna, ha quasi sempre fatto bene: vedi alla voce Theo Hernandez, Hakimi e Nico Paz.