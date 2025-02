Agi.it - Dal Real al 'Sultano', Ozil diventa consigliere di Erdogan

Leggi su Agi.it

AGI - L'ex stella delMadrid e della nazionale tedesca Mesutè entrato nel comitato esecutivo del partito Akp del presidente turco, Recep Tayyip. Il primo passo, a sorpresa, è stato compiuto la scorsa domenica in occasione del congresso del partito in cuiè stato eletto alla guida dell'Akp per la nona volta consecutiva. L'ufficializzazione del nuovo incarico per il 36enne ex centrocampista tedesco di origini turche è arrivata oggi:sarà chiamato a esprimere la propria opinione e prendere decisioni di rilievo nel partito e non solo su materie attinenti allo sport, come era stato ipotizzato., nato in Germania a Gelsenkircken da una famiglia di immigrati turchi, da calciatore ha iniziato la propria carriera nello Schalke 04. Considerato uno dei migliori centrocampisti della sua generazione, ha in seguito militato nelMadrid e nell'Arsenal, per poi chiudere in maniera poco gloriosa in Turchia, prima al Fenerbahce, poi al Basaksehir.