Dal mito alla contemporaneità | Aspettando l’Apocalisse è il nuovo libro su Giuseppe Leone

di Azzurra ImmediatoLa storia dell’umanità è un perpetuo ritorno, una eco di miti che si rincorrono nel tempo, trasformandosi eppure restando immutabili nella loro essenza. In questo eterno ciclo, l’arte diviene oracolo e rito apotropaico, sigillo di un’esistenza che si scrive e riscrive nel simbolo, nell’archetipo, nella memoria che si fa profezia. È in tale dimensione mitica e profetica che si colloca l’opera di, il cui percorso è continua interrogazione sulla storia, sul sacro e sulle inquietudini dell’esistenza;, che presto sarà protagonista di una nuova pubblicazione, I giorni della clessidra. La libertà del cuore. Ben più di una autobiografia, come si intende già dal titolo, che ho il piacere di curare, in grado di racchiudere il senso del tempo come dimensione soggettiva e mutevole, legatamanualità del vivere e all’esperienza diretta dell’esistenza.