Dal Mediterraneo al Golfo, Centemero spiega come sarà la piccola Onu a guida italiana

Giulio, deputato leghista, è stato proclamato alla Camera nuovo Presidente dell’Assemblea parlamentare del, dopo gli italiani Francesco Maria Amoruso (Fi) e Gennaro Migliore (Pd). Pam è un’organizzazione internazionale creata nel 2006, frutto della cooperazione tra gli Stati della regione Euro-Mediterranea, nel quadro del processo conosciuto col nome di “Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione nel”, lanciato a Malaga nel 1992. In questa conversazione con Formiche.net il neo presidente racconta obiettivi e priorità.Quali saranno le priorità della sua presidenza?La mia prioritàquella di lavorare sui giovani al fine di creare un futuro occupazionale, quindi posti di lavoro in tutta l’area tramite varie azioni tra cui la mobilità tra studenti, la mobilità tra giovani lavoratori e lo scambio di buone pratiche per l’abbattimento di alcune barriere che potrebbero portare a maggiori spazi di crescita.