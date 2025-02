Romadailynews.it - Dal 19 al 21 marzo a Roma la nuova edizione di FareTurismo

dal 19 al 212025 torna, l’evento nazionale dedicato alla formazione, al lavoro, alle politiche turistiche, l’unico appuntamento nazionale dedicato alla formazione, al lavoro, alle politiche turistiche, ideato e organizzato dalla Leader srl e giunto alla 24ª– 12 a, 1 a Milano con il patrocinio di Expo, 11 a Salerno – avrà luogo presso l’Università Europea dida mercoledì 19 a venerdì 212025.in questo momento storico per il turismo italiano rappresenta una preziosa opportunità per i giovani che progettano il proprio futuro professionale in questo straordinario mondo e per gli addetti ai lavori che desiderano aggiornarsi e confrontarsi secondo il seguente programma:– orientamento sulla formazione post diploma (percorsi di formazione terziaria professionalizzante, lauree triennali e magistrali) e post laurea (master di 1° e 2° livello) con la partecipazione di ITS Academy, Università e Scuole di Master;– presentazione delle competenze emergenti e delle figure professionali con la partecipazione di manager dell’industria turistica e della ristorazione;– colloqui di orientamento universitario (a cura degli psicologi di UEROrienta) e al lavoro;– incontri domanda-offerta lavoro attraverso colloqui di selezione con i responsabili delle risorse umane delle aziende turistiche, in particolare catene alberghiere e tour operator, per la selezione del personale nei grandi alberghi e nei villaggi turistici (prenotabili dal sito