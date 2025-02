Ilrestodelcarlino.it - Dai furgoni ai letti per i malati. L’Ast incassa 4.724 euro dai suoi beni inutilizzati

di Macerata, a seguito di avviso pubblico, al terzo tentativo ha deciso la vendita di veicoli e altrimobili di sua proprietà, per un incasso complessivo previsto di 4.724. Niente di strano, periodicamente si procede all’alienazione diche non sono più utilizzati o che risultano non più adeguati, o obsoleti, che magari comportano costi di manutenzione superiori al loro valore. Anche se sicuramente logori, colpisce, però, la quantità degli stessiceduti dall’Azienda sanitaria territoriale. La maggior parte dell’incasso, 3.624, deriva dalla cessione di tre vecchiFiat Ducato (uno del 1996, due del 2009 e uno del 2012), per ognuno dei quali la Pieffe Move Srl, specializzata in vendita di autoveicoli e mezzi usati, ha offerto poco meno di mille(906 per la precisione).