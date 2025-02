Movieplayer.it - Da Un eroe a Il seme del fico sacro: cinque film per raccontare l’Iran di oggi

Ripercorriamo le opere in cui grandi autori iraniani, da Asghar Farhadi a Jafar Panahi fino a Mohammad Rasoulof, hanno messo in scena le contraddizioni del loro paese e la brutalità del regime. Il 16 settembre 2022,giorni prima del suo ventitreesimo compleanno, Masha Amini muore in un ospedale di Teheran, in seguito alle violenze subite da parte della polizia religiosa iraniana che, il 13 settembre, l'aveva arrestata per non aver indossato il velo in modo conforme alla legge sull'hijab. La scomparsa di Masha Amini, bollata dalle autorità come un infarto, dà il via al più grande movimento di protesta scoppiato in Iran dai tempi della Rivoluzione del 1979: un movimento a cui il regime fa fronte con una ferocissima repressione, che nell'arco di un anno porterà all'uccisione di oltrecento dissidenti .