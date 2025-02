Liberoquotidiano.it - "Da star della musica a clochard". La riconoscete? Il dramma che smuove anche la politica

Leggi su Liberoquotidiano.it

Daalle strade di Avellino. Rania Zeriri, famosa cantante olandese, è diventata una. La 39enne ha perso la madre, una morte che l'ha segnata per sempre. Da quel giorno infatti la ragazza non ha una casa. La sindaca di Avellino, Laura Nargi, si sta impegnando al fine di mobilitare l'azienda sanitaria locale per soccorrerla. "Non siamo rimasti indifferenti di fronte a questa emergenza – ha ammesso la prima cittadina al CorriereSera – importante una risposta tempestiva e coordinata". D'altronde l'obiettivo principale dell'amministrazione "è sempre stato quello di offrire a Rania una via d'uscita dalla sua condizione di precarietà, coinvolgendo tutti gli enti preposti per costruire un percorso di recupero e reinserimento nella comunità". Eppure sembra che la giovane non accetti di ricevere aiuti.