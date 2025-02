Amica.it - Da Rihanna a Selena Gomez: ripasso dei beauty brand creati dalle celeb

Leggi su Amica.it

Dedicate a make up, skincare o haircare, le lineelanciateincarnano la personale visione di bellezza delle loro fondatrici. Ecco idelle it-girl più famose da scoprire.ha creato nel 2017 Fenty, affinché le donne di tutto il mondo venissero incluse. Oggi il fondotinta Pro Filt’r Soft Matte Longwear, prodotto di punta, ha più di 50 shade. Il marchio diè Rare, nato anche con l’obiettivo di raccogliere fondi per permettere ai giovani di avere un maggiore accesso a servizi per la salute mentale.Invece Haus Labs è ildi Lady Gaga dedicato al make-up gentile: offre prodotti altamente performanti, vegani ed ecologici ed è creato per accontentare le esigenze di tutti. Nel video di Amica.it, si scoprono idi Victoria Beckham, Gwyneth Paltrow, Ariana Grande, Millie Bobby Brown, Hailey Bieber, Kylie Jenner, Jennifer Aniston e Jennifer Lopez.