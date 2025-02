Spazionapoli.it - “Da qualche giorno se ne sta parlando”, Conte-Milan: il presunto indizio fa tremare i tifosi

Antonioè la figura centrale del nuovo progetto del Napoli, partito la scorsa estate. Tuttavia, c’è chi ragiona già su un possibile addio del tecnico al termine della stagione.Il momento della stagione non è certamente idilliaco per il Napoli, che si affaccia alla prossima sfida di campionato contro l’Inter con non poche difficoltà. L’obiettivo, in ogni caso, resta quello di tenere il ritmo della corsa Scudetto, soprattutto dal momento in cui, in caso di vittoria, gli azzurri dovessero riconquistare la vetta della Serie A dopo appena una giornata.La missione, in ogni caso, non è banale, anche a causa dei tanti infortuni che si sono susseguiti a Castel Volturno nelle ultime settimane, senza dimenticare un calo fisico evidente ormai soprattutto nelle ultime quattro partite (in cui gli azzurri hanno raccolto soli tre punti, ndr).