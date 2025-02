Thesocialpost.it - Da popstar in Olanda a clochard in Irpinia: la drammatica storia di Rania Zeriri

, exolandese, oggi vive per strada in. La cantante, che in passato ha raggiunto il successo, ora non ha più una casa. Si trova ad Avellino, ma cambia spesso città.Leggi anche: Marco Bocci dopo la grave encefalite: “Sono diventato più aggressivo, spesso non so con chi sto parlando”Non si sa con certezza come sia arrivata in Italia. Dopo la morte della madre, ha iniziato un percorso difficile. Chi la incontra racconta che dorme per strada e dice di parlare con Dio.L’appello di chi vuole aiutarlaLa comunità di Avellino sta cercando di intervenire. Enzo Costanza, cittadino del posto, ha pubblicato un appello su Facebook: «Dopo un attimo di lucidità, si chiude in sé stessa e dice di parlare con Dio. E il dialogo termina. Si è creata una rete solidale, ma non possiamo fare di più.