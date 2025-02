Amica.it - Da New York a Copenaghen, passando per Londra e Dubai: scopri le piscine d’hotel più spettacolari del mondo, tra design di lusso, viste mozzafiato e atmosfere da sogno

Leggi su Amica.it

C’è qualcosa di irresistibile in una piscinanel cuore di una metropoli. Che sia incastonata tra i grattacieli o sospesa su un rooftop panoramico, ma anche all’interno per diventare un’oasi di pace nel cuore del caos urbano, ecco un luogo dovee scenografia si incontrano. Non si tratta solo di un tuffo rinfrescante: ledegli hotel più iconici alsono veri e propri simboli di eleganza e, pensate per regalare un’esperienza unica tra architettura, skylinee servizi esclusivi.Dalle acque che sfiorano il cielo di Newalle terrazze con vista sul Bosforo, fino ai capolavori di ingegneria sospesi tra le metropoli più affascinanti, questi specchi d’acqua trasformano il concetto di ospitalità in puro spettacolo.