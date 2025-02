Ilgiorno.it - Da medico in pensione a creatore di romanzi. Un confronto educativo sul piacere della scrittura

Tanta era l’emozione degli alunni che hanno intervistato Andrea Vitali e tanto il desiderio dello scrittore bellanese di interagire coi ragazzi. Tra le domande e le risposte fatte, eccone alcune: Perché dopo avere fatto ilè diventato scrittore?"Ero ine ho deciso di seguire il mio sogno di bambino, perché ho sempre amato la lettura e ho scoperto che scrivendo avrei potuto comunicare con gli altri e trasmettere le mie emozioni e i miei pensieri". Da cosa si è fatto ispirare per scrivere il romanzo “Di impossibile non c’è niente?”"Mi sono fatto ispirare da un fatto che mi è successo. Un giorno mi hanno detto che il giardino sotto casa mia sarebbe diventato un garage, e allora ho iniziato a scrivere e come Gelso, il protagonista dell’opera, sono riuscito a salvarlo!" Una domanda sul libro “Nel mio paese è successo un fatto strano”: perché la storia parte da un senso di tristezza e si conclude con un senso di felicità?"Perché in questa storia ho parlato di me che all’inizio ero triste (l’immaginenebbia che avvolge tutto deriva da ciò), e poi ho ritrovato la felicità e così la nebbia si è dissolta".